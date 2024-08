A bordo di scooter rubato, due denunciati: uno è minorenne

Un 22enne e un 17enne sono stati denunciati dalla polizia a Viareggio. In via dei Lecci, vicino la chiesa di Santa Rita, i due erano a bordo di uno scooter e sono stati fermati dagli agenti. È stato subito riscontrato che il mezzo era stato rubato. Il 17enne ha preso a offendere gli agenti e ha provato a fuggire con calci e pugni ma è stato bloccato, nonostante ciò ha tentato di divincolarsi e ha preso a testate il cofano del volante. I due sono stati portati in commissariato: entrambi sono stati denunciati per ricettazione, il minore anche per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.