Cade dalla spalletta del ponte a Prato, giovane in gravi condizioni

Intervento dei vigili del fuoco di Prato questa notte in piazza Europa, presso il ponte alla Vittoria, per soccorrere un giovane caduto dalla spalletta nella ciclabile sottostante. L'uomo, di circa 20 anni, è stato recuperato con tecniche Speleo alpino fluviale e issato sopra ad una barella appesa all'autoscala, fino alla sede stradale dove è stato affidato ai sanitari che hanno praticato le manovre di rianimazione. Il giovane è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Sul posto è intervenuta anche la polizia per gli accertamenti sulla dinamica della caduta.

Secondo quanto emerso il giovane, di origine straniera, sarebbe caduto da un'altezza di circa quattro metri. In corso gli accertamenti, anche tramite le telecamere della zona, per capire la dinamica e se il giovane, ancora in gravi condizioni, fosse solo o meno al momento della caduta. Nella zona da alcune settimane sono in corso i lavori di rifacimento del ponte.