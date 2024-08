Festa del volontariato sancascianese, 18esima edizione per i diritti delle donne: il programma

Con il suo ricco patrimonio di valori, legati allo spirito più autentico della responsabilità civica e della solidarietà ed una storia che da 18 anni parla di senso di comunità, diritti e cultura del volontariato, torna a calcare le scene del Parco del Poggione "Dante Tacci" di San Casciano in Val di Pesa la festa che intreccia e unisce le idee e le energie di oltre 20 associazioni locali ed oltre 300 volontari che operano nei settori più diversi tra cui il sociale, il culturale, lo sportivo, la protezione civile. È la Festa del Volontariato sancascianese, presieduta da Ilaria Manzati ed Emma Matteuzzi, a riempire di cultura, musica e socialità una delle aree estive più frequentate del capoluogo con uno sguardo mirato alla promozione dei diritti della donna. L'obiettivo della diciottesima edizione della rassegna, in programma dall'1 all'8 settembre, è infatti incentrato sul tema delle pari opportunità e la dimensione femminile. La scelta solidale dell'associazione intrapresa quest'anno è quella di destinare il ricavato delle serate all'associazione Artemisia che da anni gestisce uno sportello nel territorio chiantigiano e si occupa della promozione dei diritti delle donne e del contrasto alla violenza di genere.

Il programma della kermesse si apre l'1 settembre con la passeggiata tra le ville e le dimore storiche più incantevoli del Chianti prevista alle ore 8.30 dal Parco del Poggione e la sera alle ore 22 il palco si scalderà con il revival degli anni Settanta e il concerto dei mitici "Cugini di campagna". Il palinsesto prosegue lunedì 2 settembre con la cena con delitto (ore 20), martedì 3 alle ore 21.30 si terrà l'evento organizzato in collaborazione con le associazioni "Artemisia" e "Tocca a noi" "La cura femminista: oltre stereotipi e tabù", mercoledì 4 alle ore 21.30 si accendono i ritmi latinoamericani mentre giovedì 5 alle ore 22 protagonista sarà "Legno d'estate tour 2024". Il week end si preannuncia particolarmente scoppiettante: venerdì 6 alle ore 21.30 sarà il mattatore toscano Sergio Forconi a 'dare i numeri' e condurre i giochi della Tombola del Volontariato, sabato 7 alle ore 21.30 torna la tradizionale Rificolona dedicata ai più piccoli e non solo e dalle 22:30 la musica sarà regina incontrastata della festa Sancaland a 18 anni dalla sua nascita. Ultimo appuntamento, quello di domenica 8 settembre, si apre con la passione per la due ruote alle ore 8:30 con l'evento "Scatenatour", prosegue alle ore 16:30 con l'iniziativa "Spegni la Fiamma" organizzata in collaborazione con i volontari della Racchetta di San Casciano e si conclude alle ore 21:30 con il Caffè Viola con Lady Radio. Tutte le sere saranno attivi il bar-ristorante della festa e alcune aree dedicate all'animazione come la lotteria e i giochi per grandi e piccini.

“Riteniamo fondamentale sostenere la comunità femminile del territorio – dichiarano la presidente della festa Ilaria Manzati e la vicepresidente Emma Matteuzzi - con azioni di aiuto concreto unite ad una campagna di sensibilizzazione e informazione sul tema della violenza di genere”. "Il ricavato – spiegano - verrà in parte devoluto alla realizzazione di progetti volti a prevenire la violenza di genere, tra pari e intrafamiliare, e in parte ad un sostegno concreto alle donne e alle ragazze finalizzato a farle uscire dalla violenza e a renderle libere ed autonome. Sono interventi mirati alla presa di coscienza del fenomeno della violenza contro le donne e all’erogazione di servizi di tutela, protezione, cura e riparazione per le vittime, nonché per il sostegno all’autonomia e all’empowerment”. La Festa del Volontariato Sancascianese, caratterizzata dalla presenza di 250 volontarie e volontari e 23 associazioni, è la festa di tutti e vanta un primato italiano. “La nostra festa – aggiunge il sindaco Roberto Ciappi - è un comitato di associazioni che opera in vari ambiti, una realtà unica nel suo genere per il numero di associazioni aderenti”.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino