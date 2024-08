Guida con tasso alcolemico quasi al triplo del consentito

I carabinieri del comando provinciale di Pisa, nel corso dei servizi di controllo del territorio, in diverse circostanze di tempo e di luogo, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria due persone, una per inottemperanza al divieto di ritorno nel Comune di Pisa e altre due per guida in stato di ebbrezza.

Nello specifico i militari della Sezione Radiomobile hanno:

− sorpreso una donna in violazione del provvedimento del divieto di ritorno nel Comune di Pisa, provvedendo di conseguenza a

segnalarla all’Autorità Giudiziaria competente;

− mentre sul litorale di competenza hanno controllato, in due distinte circostanze, un automobilista che, alla guida di un veicolo, è stato sorpreso con un tasso alcolemico di 0,82 g/l, dunque oltre il limite consentito dalla vigente Normativa di settore: nel corso del medesimo servizio veniva controllato un utente della strada, anch’egli alla guida della propria autovettura, che sottoposto a controllo mediante etilometro riscontrava un tasso alcolemico di 1,35 g/l, anche costui ben oltre il limite consentito dalla vigente normativa di settore.

In entrambe i casi, è scattato il ritiro della patente, oltre alla segnalazione per guida in stato di ebbrezza, all’Autorità Giudiziaria pisana.

Fonte: Comando Provinciale di Pisa