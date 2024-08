Livorno Music Festival, concerto del 25 agosto

Bach, Debussy, Ysaye, Liszt, Saint-Saens, Stravinsky. Una carrellata di brani dedicati al virtuosismo in musica per un eterogeneo manipoli di musicisti formati da Xenia Jankovic (violoncellista d'eccezione, insegnante a Detmold), Angela Panieri e Caterina Barontini (pianiste livornesi di grandi doti musicali), assieme ad un bel gruppo di giovani talenti del Festival. Il 25 agosto alle ore 21:00 al Museo di Storia Naturale preparatevi a stupirvi con la Suite Francese, che apre subito la serata, baroccheggiante e in realtà italianissima per lo stile, in parte dedicata alla sua seconda moglie, rivela un intreccio delle voci perfettamente esaltato dalla puntuale e curatissima costruzione del fraseggio. Raffinatezza estrema e lirismo virtuoso nella Rapsodia di Debussy per clarinetto e orchestra, qui col pianoforte, nata per il concorso per clarinetto al Conservatorio di Parigi del 1910 come pezzo da eseguire “a prima vista”. Dedicata al violinista Manuel Quiroga, la sesta sonata di Ysaye stupisce per la fittissima tessitura di colori e per il virtuosismo turbolento, nello stile di una Habanera. Estrema difficoltà e pathos. Stravinsky

compose la Suite Italienne grazie all'incontro col violoncellista Gregor Piatigorskij, traendola dalla sua opera balletto Pulcinella, spartiacque tra il suo periodo russo e quello neoclassico.

Domenica 25 agosto ore 21:00

LIVORNO - Museo di Storia Naturale

VIRTUOSISSIMI - JANKOVIC / BARONTINI / PANIERI

Programma:

Johann Sebastian Bach, Suite Francese n.5 in sol maggiore BWV816 per pianoforte;

Claude Debussy, La danse de Puck, preludio libro I, n.11 per pianoforte;

Claude Debussy, Première rhapsodie per clarinetto e pianoforte;

Eugène Ysaÿe, Sonata op.27 n.6 per violino solo;

Franz Liszt, Venezia e Napoli S162 n.3 Tarantella per pianoforte;

Camille Saint-Saëns, Introduzione e Rondo Capriccioso in la minore op.28 per violino e pianoforte;

Igor Stravinsky, Suite Italienne per violoncello e pianoforte.

Artisti:

Xenia Jankovic, violoncello

Angela Panieri, pianoforte

Caterina Barontini, pianoforte

Talenti del LMF:

Rocco Pfeil, violino; Tiziano Giudice, violino; Leonardo Giuntoli, clarinetto; Sumin Jeon, pianoforte; Chanhee Lee, pianoforte; Suyeon Park, pianoforte; Yeseul Park, pianoforte.

INFO E BIGLIETTI

€ 12,00: posto unico non numerato a sedere per tutti i concerti (acquistabile anche online);

Ingresso gratuito: under 12 (non acquistabile online).

Pacchetti concerti a scelta (acquistabile anche online):

€ 50,00: 5 concerti

€ 70,00: 8 concerti

€ 80,00: 10 concerti

I BIGLIETTI sono acquistabili:

- online su Vivaticket in prevendita (fino all’orario di inizio concerto) link:

https://www.vivaticket.com/it/tour/livorno-music-festival/3832

- presso i punti vendita Vivaticket‍ in tutta Italia al link: https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv

- tramite call center Vivaticket 892.234 (numero a pagamento)

- il giorno stesso nel luogo dell’evento dalle ore 20:00.

