Muore bambina di 8 anni a Monsummano, comunità nel dolore

Grande dolore a Monsummano per la scomparsa di una bambina di 8 anni. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Nazione la bambina, Rosa Adele Mennitto, ha perso la vita all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove era stata ricoverata nei giorni scorsi.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti lo scorso martedì mattina la piccola, che avrebbe già sofferto di una forma d'asma, avrebbe accusato un problema respiratorio. Attivati i soccorsi e il trasporto in ospedale, prima al San Jacopo di Pistoia poi a Firenze, la situazione purtroppo sarebbe peggiorata fino al drammatico epilogo. Disposta l'autopsia, sempre come riportato dal quotidiano, per far chiarezza sulle cause del decesso. Paese sotto shock per la grave perdita, così come l'intera Valdinievole e la scuola frequentata dalla bambina, che ha espresso vicinanza alla famiglia.