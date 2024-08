Use Computer Gross verso il via alla stagione: iniziano gli allenamenti

Si riparte. Lunedì alle 19 al Pala Sammontana è ora di riprendere gli allenamenti per la nuova Use Computer Gross. Una squadra confermata quasi in blocco che presenta la novità dello slavo Maric.

I convocati

Play

Renato Quartuccio (1994)

Lorenzo Baccetti (2005)

Pietro Ramazzotti (2007)

Cosimo Regini (2007)

Guardie

Mirko Maric (1996)

Giovanni Marini (2007)

Tommaso Baldacci (2007)

Davide Cerchiaro (2006)

Edoardo Giantini (2007)

Tommaso Baldacci (2007)

Ali

Guido Rosselli (1983)

Marco Mazzoni (2003)

Luca Giannone (2003)

Pivot

Matteo De Leone (1997)

Daniele Sesoldi (1992)

Giovanni Tosti (2005)

Lo Staff

Allenatore: Luca Valentino

Assistenti: Davide Elmi, Tommaso Cappa

Preparatore fisico: Diego Alpi

Medico sociale: Riccardo Palatresi

Fisioterapista: Nilo Rosselli

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa