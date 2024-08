Fa un incidente, stava guidando con un tasso alcolemico cinque volte oltre il limite: denunciato

Alla guida con un tasso alcolemico oltre cinque volte il limite consentito, causa un incidente. Per questo una persona è stata denunciata dai carabinieri di Larderello: l'episodio risale alla notte del 20 agosto scorso quando, lungo la strada statale 434 sono intervenuti i militari per un incidente stradale. Secondo quanto ricostruito il conducente avrebbe perso il controllo dell'auto, andando a scontrarsi con un terrapieno sul margine della carreggiata opposta. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta, lievi ferite invece per il conducente trasportato presso l'ospedale di Volterra dove su richiesta dei carabinieri è stato sottoposto ad esame tossicologico. È emerso che, mentre si trovava alla guida, aveva un tasso alcolemico di 2,70 g/l, cinque volte il limite consentito dalla legge. Per il conducente è scattata la denuncia, la revoca della patente di guida e il sequestro dell'auto.