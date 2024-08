Fucecchio ricorda l'ex sindaco Florio Talini a 17 anni dalla scomparsa

L'amministrazione comunale di Fucecchio anche questa mattina, come ogni 25 agosto, ha partecipato al ricordo dell'ex sindaco Florio Talini, primo cittadino di Fucecchio dal 1995 al 2004, prematuramente scomparso nel 2007.

Insieme ai familiari e a tanti amici, al ricordo di Talini hanno preso parte la sindaca Emma Donnini, l'assessore Marco Padovani, il consigliere comunale Francesco Bonfantoni. Con loro anche alcuni dipendenti comunali e ex amministratori che con Florio Talini ebbero modo di collaborare facendo parte della stessa giunta come nel caso dell'ex sindaco Claudio Toni e degli ex assessori Ido Banti e Paolo Sordi.

"Ancora oggi a Fucecchio - ha detto la sindaca Emma Donnini, dopo aver deposto un mazzo di fiori davanti alla tomba di Talini insieme al nipotino Pietro - sono tangibili i segni della sua capacità di amministratore pubblico e la sua visione lungimirante".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa