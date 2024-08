Incendio in un appartamento nel centro di Santa Croce, perde la vita una bambina

Tragedia in un appartamento nel centro di Santa Croce sull'Arno, dove nella tarda mattinata di oggi è scoppiato un incendio. Una bambina ha perso la vita, mentre altre cinque persone sono state tratte in salvo. Le fiamme si sono sviluppate, per cause in corso di accertamento, in un appartamento al secondo piano di un edificio e all'arrivo dei vigili del fuoco avevano interessato alcune stanze, propagandosi con velocità.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pisa con più squadre, i soccorsi inviati dal 118 e i carabinieri. Evacuati tre bambini e due adulti, tra cui una donna incinta, che erano impossibilitati ad uscire dalla propria abitazione attigua a quella interessata dalle fiamme. Contemporaneamente un'altra squadra mentre stava estinguendo l'incendio ha rinvenuto un altro minore, la bambina, che aveva perso i sensi, affidata al personale del 118 come le altre cinque persone tratte in salvo. Purtroppo, nonostante i tempestivi soccorsi, per la bambina non c'è stato nulla da fare.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO