Incidente per un giovane ciclista in gara nel Pistoiese: soccorso in codice rosso

Grave incidente per un giovane ciclista durante la gara per allievi "Roubaix Franco Ballerini" a Serravalle Pistoiese. Secondo quanto ricostruito il corridore, 15enne in gara per la Gs Iperfinish di Fucecchio, è finito contro l'ammiraglia di un'altra squadra che pare fosse ferma per assistere un proprio atleta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 e i carabinieri mentre la corsa, con partenza e arrivo a Casalguidi alla quale stavano partecipando oltre 100 giovani atleti, è stata annullata. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Jacopo di Pistoia per poi essere trasferito a Careggi. Secondo quanto emerge, non sarebbe in pericolo di vita.