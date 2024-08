Rapinato del borsello vicino alla stazione di Pontedera, una denuncia

Denuncia per rapina a Pontedera. È successo nei pressi della stazione ferroviaria dove i carabinieri, durante un servizio di controllo del territorio, sono stati avvicinati da un uomo che ha riferito di essere stato rapinato del proprio borsello poco prima vicino ad un supermercato della zona, dopo essere stato colpito da un soggetto con un pugno al volto. Tempestivo l'intervento dei militari che immediatamente hanno individuato e fermato un uomo, poco distante dal luogo dell'evento. Trovato in possesso della refurtiva, restituita alla vittima, è scattata la denuncia per rapina.