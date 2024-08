Aggredisce la ex in centro a Castelfiorentino, poi prende a pugni la persona intervenuta per difenderla

Ha aggredito la ex in centro a Castelfiorentino, in piazza Gramsci, poi ha litigato con una terza persona intervenuta per difendere la donna. È accaduto lo scorso venerdì sera. A darne notizia il quotidiano La Nazione. L'uomo ha aggredito la donna intorno alle 20, sul posto sono intervenuti i carabinieri e le guarde giurate di Securitalia. Poche ore dopo, però, un secondo intervento. L'uomo, dopo l'ennesimo tentativo di schiaffo alla ex, ha preso a pugni un uomo intervenuto per fermarlo. Gli agenti, rischiando di essere colpiti a loro volta dall'uomo, lo hanno riportato alla calma.

Sempre nel centro di Castelfiorentino, nella serata di sabato, è avvenuta una rissa tra giovani intorno alle ore 22, in via Ridolfi.