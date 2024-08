Fassina presenta il suo libro a Empoli

Il Comitato per la difesa della Costituzione Empolese-Valdelsa, espressione territoriale del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale e facente parte del Comitato promotore della raccolta firme per la richiesta di Referendum per l’abrogazione della legge sull'Autonomia Differenziata, organizza una serata di approfondimento sulle conseguenze della legge che spacca il Paese.

Stefano Fassina presenterà il suo libro: “Perché l’autonomia differenziata fa male anche al nord” - Castelvecchi edit., 2024) insieme a Sandra Sani (Comitato Difesa Costituzione Empolese valdelsa) e Maurizio Brotini (Presidente IRES CGIL Toscana).

Nell’occasione sarà possibile firmare per la richiesta di Referendum.