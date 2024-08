Fiano, incontro pubblico per interventi di riqualificazione

Un'occasione per fare il punto sugli interventi di riqualificazione che interesseranno la frazione, a partire da piazza Gasparri. Lunedì 2 settembre 2024, il sindaco Giovanni Campatelli e la giunta comunale saranno presenti al Fiano per un incontro pubblico di presentazione e illustrazione del progetto di rifacimento di piazza Gasparri e dei marciapiedi della frazione.

L'iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, è in programma a partire dalle ore 21.30 nei locali del circolo Ricreativo e cinematografico di Fiano e Lucardo, in piazza Gasparri.

"Si tratta di una iniziativa che ci permetterà di incontrare i residenti e di condividere con loro il progetto di riqualificazione che interesserà la frazione anche per quanto concerne le sedi stradali - sottolineano il sindaco Campatelli e l'assessora con delega ai Rapporti con le frazioni, Romina Renzi - Si tratta di interventi molto attesi dalla cittadinanza che siamo felici di avviare al più presto: la progettazione risale alla passata legislatura. Nella prossima variazione di bilancio all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale, verranno previste le risorse per la realizzazione delle opere per le quali è stato necessario l'aggiornamento dei prezzi secondo il prezzario vigente".