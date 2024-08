Tragedia di Santa Croce, indagini sulle cause: ipotesi malfunzionamento di un forno

Ci sono aggiornamenti sulla morte della bambina di quasi quattro anni a Santa Croce sull'Arno. Stando a quanto filtra dalla cittadina del cuoio ci sarebbe il malfunzionamento di un elettrodomestico alla base dell'incendio. Sembra che possa trattarsi di un forno a microonde.

La piccola Diarra ha perso la vita domenica 25 agosto in via Turi, in pieno centro. I carabinieri di San Miniato stanno indagando sulle possibili cause. Prima, però, vogliono attendere la relazione dettagliata dei vigili del fuoco prima di ipotizzare eventuali condotte colpose da parte degli abitanti. Il fascicolo d'indagine è attualmente senza indagati.

L'ipotesi più accreditata dagli inquirenti è di un guasto all'elettrodomestico che avrebbe innescato un cortocircuito e il conseguente sprigionarsi delle fiamme che in pochissimo tempo hanno invaso tutto l'edificio. La bambina era di Pontedera, era a Santa Croce da alcuni familiari.