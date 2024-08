Sicurezza a Castelfiorentino, la Lega: "Investire in vigilanza urbana in modo strutturale"

Se si parla di vigilanza privata è doveroso fare un omaggio alla realtà dei fatti poiché la vigilanza privata impiegata come sostegno alla sicurezza urbana venne usata dall’allora Sindaco Susanna Ceccardi a Cascina che ne fu uno dei precursori con le solite critiche dell’opposizione

Un provvedimento sempre sostenuto e rivendicato dal centro destra in tutti i programmi elettorali, ma che il centro sinistra si è sempre rifiutato di applicare ritenendolo inefficiente, pertanto quanto applicato dal Comune di Castelfiorentino non può che trovare la nostra approvazione.

Ma affinché questa misura possa esprimersi nella massima efficienza deve divenire strutturale, cioè complementare alle forze di sicurezza già in essere, coprire quindi tutto l’arco della settimana e non solamente quattro giorni perché solo così possiamo avere una copertura coordinata e non un tamponamento provvisorio.

È necessario quindi prevedere risorse specifiche e congrue nel prossimo bilancio e non variazioni urgenti che hanno più il sapore dello spot elettorale a scadenza, per poter ottimizzare un servizio che necessità di essere continuativo, visto il ripetersi di episodi delittuosi e reiterati specialmente nella piazza principale del paese.

Se non si vuole puntare a richiedere l’intervento dell’esercito, che sarebbe sovvenzionato dallo Stato, l’amministrazione deve investire pesantemente in sicurezza senza nessun altro indugio in aggiunta al previsto aumento dell’organico della polizia municipale che potrà essere sicuramente necessario ma non risolutivo visto gli episodi a cui stiamo assistendo quotidianamente.

Susi Giglioli

Lega Castelfiorentino

Capogruppo