Una rinnovata Use Rosa Scotti verso la nuova stagione, coach Cioni: "Contiamo di crescere"

È una squadra tutta da scoprire, la nuova Use Rosa Scotti. Profondamente rinnovata nel suo roster, ha iniziato a lavorare da qualche giorno agli ordini di coach Cioni in vista del prossimo campionato di serie A2. “L’impressione è buona – attacca il tecnico – vedo nelle ragazze tanto entusiasmo e voglia di far bene anche se siamo solo alle prime ore di lavoro, molte delle quali senza la palla. E’ un gruppo che non vedevo l’ora di allenare perché è stimolante, rinnovato in larga parte e soprattutto molto giovane. Nelle dodici ci sono ben cinque classe 2006 ed una 2005, quasi tutte fatte in casa. Lavorare con le giovani è bello anche se ci vuole più pazienza per arrivare agli obiettivi che ci siamo prefissati, ma contiamo di far crescere giorno dopo giorno il gruppo”. “Su dove vogliamo arrivare – prosegue – direi che partiamo a fari spenti e poi piano piano valuteremo i nostri progressi ed il campionato come si evolverà. Quindi pensiamo a lavorare con la passione e l’entusiasmo di sempre e poi vedremo. Per parlare di obiettivi servirà aspettare ancora un po’ di tempo”.

Intanto Alessio Cioni ha fissato il calendario delle amichevoli:

Mercoledì 4 settembre in casa vs Pielle Livorno (serie B)

Sabato 7 settembre ad Alpo (serie A1)

Sabato 14 settembre a Mantova (serie A2)

Sabato 21 e domenica 22 settembre torneo a La Spezia con tre squadre di serie A2: La Spezia, Ragusa e Jolly Livorno

Sabato 28 settembre al Pala Sammontana contro Umbertide (serie A2)

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa