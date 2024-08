Associazione Palio, si rinnova il CdA a Fucecchio

Il Comune di Fucecchio ha pubblicato un avviso per il rinnovo dei rappresentanti del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Palio delle Contrade Città di Fucecchio.

Sono 8 le nuove nomine che saranno ufficializzate dalla sindaca Emma Donnini.

Coloro che sono interessati a ricoprire la carica possono inviare formale dichiarazione alla sindaca, corredata da curriculum vitae e da copia di un documento d’identità in corso di validità, entro e non oltre il 3 settembre 2024.

La modulistica è reperibile sul sito internet del Comune di Fucecchio al seguente link https://www.comune.fucecchio.fi.it/notizie/avviso-nomina-rappresentanti-cda-palio.html.

La documentazione potrà essere inviata attraverso posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo comune.fucecchio@postacert.toscana.it, oppure consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo (piano terra del palazzo comunale) da lunedì a venerdì ore 9-13, martedì 3 settembre anche 15-18.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa