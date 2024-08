Castello di Sammezzano: la proposta è della famiglia Moretti, tra i fondatori degli 'Angeli del Bello'

La proposta di concordato per il Castello di Sammezzano è di Smz Srl, amministrata da Ginevra Moretti e figlia dell’imprenditore fiorentino Giorgio Moretti. La società è interamente partecipata dalla HKC Srl holding di partecipazioni controllata della famiglia Moretti.

Il nome di Giorgio Moretti e della sua famiglia è molto noto, nel 2010 fu lui il promotore della nascita degli Angeli Del Bello - di cui tuttora è presidente - che si occupa di volontariato per la bellezza e il decoro di Firenze (anche se poi altri Angeli del Bello sono nati pure altrove).

Scrive Save Sammezzano che "quest'operazione, che ha richiesto mesi di lavoro alla famiglia Moretti e ai suoi consulenti, è volta ad ottenere l'intera proprietà per avviare quanto prima l’urgente risanamento per tutelare l'opera".

Dalle prime informazioni emerge che il progetto di Ginevra Moretti e del padre è stato elaborato con l’obiettivo del recupero e la sostenibilità di Sammezzano che prevede la valorizzazione ma anche la fruizione pubblica del parco e del piano monumentale dell'omonimo castello. Continuano dal comitato: "Ci auguriamo di conoscere i dettagli quanto prima. Pertanto, l'auspicabile acquisizione di Sammezzano da parte della famiglia Moretti non sarà un'operazione di natura meramente speculativa, ma comporterà risvolti positivi a beneficio della collettività, in special modo di tutti coloro che ritengono che Sammezzano debba essere tutelato, valorizzato e reso accessibile a chiunque voglia visitarlo".

A Save Sammezzano "risulta inoltre che il principale creditore, Mirko Morandi per il tramite della principale società creditrice del fallimento Kairos srl, e che tanto ha fatto per favorire una soluzione positiva a questa penosa storia, condividendo il piano presentato dall’imprenditore Moretti, si è reso disponibile con la Curatela e tutte le istituzioni coinvolte a finanziare la messa in sicurezza del Castello. Una notizia di grande rilevanza in virtù della stagione invernale a cui andiamo incontro e che sempre più rischi comporta per questo bene incredibile ma anche molto delicato".