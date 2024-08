Concerto di Colapesce e Dimartino a Pisa, ecco la data del recupero

In programma il 18 agosto scorso in piazza delle Baleari a Marina di Pisa ma annullato per maltempo, il concerto di Colapesce e Dimartino sarà recuperato lunedì 2 settembre alle ore 21.30 anche se, per motivi organizzativi, si terrà in città nella prestigiosa piazza dei Cavalieri che già ospita il “Pisa Summer Knights”.

“Marenia – Non solo Mare” è organizzata e promossa dal Comune di Pisa, tramite l'Assessorato al Turismo, con la compartecipazione della Camera di Commercio Nord Ovest e la collaborazione di Teatro di Pisa, Confcommercio Pisa, Proloco Litorale Pisano ed Eliopoli. Il cartellone di eventi coinvolge Marina, Tirrenia e Calambrone con incontri, presentazioni, concerti, spettacoli per bambini e talent show, tutti a ingresso gratuito. Per informazioni: www.mareniaestate.it