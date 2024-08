Controlli nell'Aretino: due denunce per droga, attività sospesa per violazioni nella sicurezza sul lavoro

I carabinieri di Cortona, durante un controllo a Terontola, hanno fermato un'auto con due cittadini albanesi residenti a Cortona. Uno dei passeggeri ha tentato di nascondere un involucro contenente circa 3 grammi di hashish, che è stato sequestrato. La persona è stata segnalata alla Prefettura di Arezzo. A Foiano della Chiana, un altro cittadino è stato trovato con 9,04 grammi di hashish nascosti in un pacchetto di sigarette e anch'egli è stato segnalato alle autorità. Sempre a Foiano, i Carabinieri, con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Arezzo, hanno deferito alla Procura un cittadino per violazioni legate alla salute e sicurezza sul lavoro, con conseguente sospensione dell'attività imprenditoriale. Sanzioni e ammende per un totale di 7.870,69 euro.