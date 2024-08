Ex assessore Fiorenzani ricoverato a Campostaggia: "Grande professionalità e gentilezza, non come alle Scotte"

L'ex assessore PD del Comune di Siena Pier Paolo Fiorenzani dal 2004 al 2011, attraverso una nota, ringrazia il personale dell'ospedale di Campostaggia, dove è stato ricoverato per un "brutto calo di Sodio e Potassio", per "l’efficace prontezza delle cure cliniche" e "la grande gentilezza, di tutto il personale infermieristico e medico, sia del Pronto Soccorso, che nel successivo reparto OBI".

Di contro l'assessore ricorda "le mie sofferenze di un giorno e una notte trascorsi al Pronto Soccorso dell’ Ospedale Santa Maria alle Scotte", facendo un confronto negativo tra le due realtà.

La testimonianza dell'ex assessore:

Ricoverato da Radicondoli all’Ospedale di Campostaggia per un brutto calo di Sodio e Potassio, sento il dovere di segnalare, oltre l’efficace prontezza delle cure cliniche, la grande gentilezza, di tutto il personale infermieristico e medico, sia del Pronto Soccorso, che nel successivo reparto OBI.

Questo trattamento ottimo, importante e provvidenziale mi ricorda, in stridente contrasto, le mie sofferenze di un giorno e una notte trascorsi al Pronto Soccorso dell’ Ospedale Santa Maria alle Scotte dal 27 dicembre 2023 (ore 9,43) al primo mattino del 28-12-2023 quando, finalmente trasferito al sovrastante reparto OBI, mi è sembrato di trovarmi in Paradiso: gentilezza e pronta assistenza proprio come a Campostaggia.

Ma un ricovero al Pronto Soccorsodel Policlinico di Siena non lo auguro nemmeno al mio peggiorenemico. Di questo ne ho parlato, a suo tempo, in alcuni livelli sociosanitari per non fare del male ad alcuno e non provocare, col riservato silenzio, danno all’immagine del nostro Ospedale, ma non ho avuto risposte.

Ora il raffronto fra i due “ depositi”ospedalieri della stessa USL 7 s’impone. Se il Signor Direttore Genrale Dr. Barretta, o il Dr. D’Urso,vogliono saperne il dettaglio, ripeto pubblicamente che sarò sempre a loro disposizione.

In fede

Pier Paolo Fiorenzani, ex Assessore del Comune di Siena