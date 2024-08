Forza Italia Fucecchio, Testai: "Serve incrementare organico della polizia municipale a Fucecchio"

"Come forza politica che rappresenta quasi il dieci per cento dei fucecchiesi auspichiamo che con il ritorno dalle ferie la nostra città torni alla normalità per quanto concerne il decoro ed i comportamenti di coloro che la frequentano. Alludiamo ovviamente alla normalità ed ordinarietà degli anni precedenti al trasferimento della funzione della polizia municipale all'Unione dei Comuni.

Da allora infatti, giorno dopo giorno, la presenza degli agenti nel centro cittadino si è sempre più diradata fino a diventare un ricordo del passato. Una mancanza ovviamente non riconducibile al personale del nucleo di fucecchiese che, con la costituzione del corpo unico della municipale, è infatti passato da 18 a 12 unità con conseguenti logiche ed evidenti difficoltà nel far fronte al controllo del territorio ed alle richieste di intervento come in passato.

A noi risulta infatti, contrariamente a quanto asserito in campagna elettorale dalla prima cittadina, che il personale che compone il nucleo operativo di stanza a Fucecchio con il recente trasferimento di un agente al nucleo Vinci-Cerreto Guidi, ammonta complessivamente ad 11 unità oltre ad un amministrativo, ed alla disponibilità del supporto più volte annunciato del reparto cinofilo che al momento nessuno nelle nostre strade e piazze del centro ha mai visto. Il nostro auspicio è quindi che al ritorno dalle ferie Fucecchio possa avere per ogni turno di servizio 2 unità che presidiano le strade e piazze del centro commerciale naturale e del centro storico.

I cittadini sono stanchi di vedere ogni giorno bivacchi intorno al monumento di Giuseppe Montanelli, la piazza trasformata in un campo di calcio, pallavolo e tennis, e circolare e scorrazzare indisturbati monopattini elettrici con due persone sopra alla volta spesso contro senso nelle strade centrali.

Ci rivolgiamo quindi alla nostra prima cittadina affinché mantenga gli impegni presi in campagna elettorale per quanto concerne l'incremento dell'organico degli agenti per il sempre più necessario ed improcrastinabile servizio di controllo e presidio costante del centro cittadino oltre all'impiego, sempre su ogni turno, di una pattuglia auto montata per il controllo delle zone periferiche e delle frazioni.

Vogliamo sperare che in questa consiliatura il peso strategico ed organizzativo della nostra prima cittadina nell'ambito della gestione della municipale dell'Unione dei Comuni si faccia sentire per non dover constatarne di nuovo il fallimento come avvenuto nelle ultime due consiliature dove da parte del suo predecessore non sono mancate promesse ed annunci semprecaduti nel vuoto a tal punto da trasformare alcune zone della città in una sorta di Far West senza leggi ne regole"

Il Capogruppo Simone Testai