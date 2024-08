Grande partecipazione di pubblico al raduno ufficiale della nuova Codyeco Lupi Santa Croce

Si è svolto di fronte ad una bella cornice di pubblico e tifosi dei Lupi il rituale raduno della prima squadra maschile. La stagione della nuova Codyeco Santa Croce, versione serie B 2024-25, è ufficialmente iniziata con un bagno di folla e il saluto di istituzioni e associazioni del territorio.

È stata una festa, anche se in tono minore, per una scelta ponderata di tutte le parti in causa: amministrazione comunale, società, sostenitori, hanno optato per tenere un profilo basso, in segno di rispetto per la tragedia che ha colpito la comunità di Santa Croce sull’Arno. Il sindaco Roberto Giannoni, chiamato ad intervenire per primo, ha chiesto ai presenti un minuto di raccoglimento in memoria della piccola Diarra, tragicamente scomparsa nella giornata di domenica. Lo stesso primo cittadino ha poi rivolto gli “in bocca al lupo” di rito alla formazione e ai tecnici, seguito dal consigliere comunale, con delega allo sport, Flavio Baldi. Entrambi hanno ricordato l’importanza dei dirigenti per portare avanti progetti sportivi ambiziosi e, in rappresentanza della società Lupi, è intervenuto il vicepresidente Andrea Landi, che ha esteso i ringraziamenti a tutti i volontari quotidianamente impegnati a beneficio dei colori biancorossi, dalle prime squadre al settore giovanile.

Terminati gli interventi istituzionali, sono stati chiamati al microfono tre graditissimi ospiti che hanno risposto all’invito dei Lupi. Giacomo Gozzini, delegato territoriale del Coni Pisa, ha premiato con una medaglia le due “bandiere” santacrocesi: il tecnico della prima squadra, Alessandro Pagliai, e il capitano, Leonardo Colli. Stefano Giannotti, presidente del Rotary Club di Santa Croce sull’Arno e Comprensorio del Cuoio, ha consegnato un gagliardetto al vicepresidente Landi, sottolineando l’importanza della partnership tra le due realtà concretizzata in questi anni nelle borse di studio sportive promosse in concorso con l’istituzione scolastica. Cecilia Basti, rappresentante per la Fondazione Stella Maris, ha portato i saluti del presidente e della direttrice e accompagnato al raduno una delegazione di ragazzi della struttura e relativi operatori.

Al microfono, per un saluto, anche i ragazzi della Curva Parenti, presenti in folta delegazione con lo striscione “Voi per Noi, Noi con Voi”, e pronti a seguire la maglia, come sottolineato nell’intervento, su ogni campo e a prescindere dalla categoria.

L’ufficio comunicazione della società ha poi presentato uno ad uno tutti i ragazzi del roster, a cominciare da Leonardo Colli, applauditissimo, e poi Filippo Attuoni, Niccolò Baldaccini, Tommaso Baldini, Lorenzo Camarri, Lorenzo Caproni, Jordan Civinini, Francesco Da Prato, Daimon Maletaj, Alessio Matteini, Matteo Mignano, Mitja Pahor, Iacopo Pieri, Francesco Simoni. Al gran completo anche lo staff tecnico: Alessandro Pagliai, allenatore, Luca Bocini, vice, Giacomo Finisini, scoutman, Fausto Zingoni, dirigente responsabile, Angelo Scaduto, medico, Enrico Sergi, e Toni Battistoni, fisioterapisti by AR Empoli, Gianpaolo Fontana, fisioterapista. Assenti giustificati: Matteo Frangioni, assistente allenatore, Diego Alpi e Lorenzo Tafi, preparatori by AR.

Le parole di capitan Colli e di coach Pagliai hanno chiuso l’evento dando il via al momento “selfie” e foto di rito, in un bel clima di entusiasmo e partecipazione sicuramente importante in previsione di una stagione che si annuncia lunga e faticosa.

Fonte: Ufficio Stampa