Grandine in Toscana, interessata anche l'Empolese Valdelsa. Grossi chicchi caduti a Montaione

Grandinate in più zone della Toscana e anche nell’Empolese Valdelsa. Ad essere interessate nelle ultime ore dalla perturbazione la Valdera, la costa livornese e il Grossetano e, come detto, la zona tra le province di Firenze e Siena per la quale la Protezione Civile Empolese Valdelsa aveva annunciato il passaggio di una cella temporalesca. I comuni riguardati sono stati Certaldo, Gambassi Terme, Montaione, Castelfiorentino e in parte Montespertoli. A spiegarlo la stessa Protezione Civile in onda su Radio Lady 97.7 nel consueto appuntamento "Protezione Civile in diretta". In particolare una breve ma forte grandinata, con chicchi grossi più di 2 centimetri, ha interessato Montaione dopo le 16 di oggi.

Al momento non risultano segnalazioni di danni. Ricordato inoltre su Radio Lady il Cesi, Centro Situazioni, "telefono per la cittadinanza che chiunque può chiamare, solo per interventi di Protezione Civile nell’Empolese Valdelsa". Il numero, gestito da diverse associazioni su rotazione, è il 335 6685863.

Grandine a Montaione

Tempo moderatamente instabile a causa di aria fresca in quota fino a domani, mercoledì 28 agosto. Per questo la Sala operativa della Protezione Civile della Regione Toscana ha emesso un codice giallo per temporali forti valido dalle 13 dino alla mezzanotte di oggi, martedì 27 agosto, per tutta l'area centro-meridionale della regione, che anticipava possibili forti colpi di vento e grandinate. Domani, mercoledì, ancora rovesci o temporali sparsi nelle zone interne.

Rivedi l'intervista a "Protezione Civile in diretta" con la Pubblica Assistenza di Montelupo Fiorentino