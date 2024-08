Trovata morta in casa cinquantenne a Firenze

Da tre giorni non aveva più notizie della figlia. Ha chiamato i carabinieri, che sono arrivati a casa della donna e l'hanno trovata senza vita. Una cinquantenne di Firenze è deceduta alla periferia del capoluogo, la scoperta è avvenuta nella mattina di martedì 27 agosto.

La madre ha allertato i militari che hanno effettuato il sopralluogo a casa della cinquantenne. Aperta la porta, hanno trovato la donna senza vita.

Scrivono i carabinieri che "i primi accertamenti hanno permesso di acclarare che la donna riportava evidenti tracce compatibili con un evento autolesionistico che ne ha causato la morte".

Il pubblico ministero ha comunque disposto il trasporto della salma presso l’istituto di medicina legale per l’esecuzione dell’esame autoptico, nonché il sequestro dell'immobile, nelle more del completamento dell’attività investigativa.

Rinnoviamo il costante appello alla richiesta di aiuto qualora ci fossero persone a rischio: Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it).