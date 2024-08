Un gigantesco murale a Vicenza per ricordare Paolo Rossi

Paolo Rossi, indimenticato attaccante dell'Italia campione del mondo 1982, è protagonista di un murale a Vicenza. Il calciatore originario di Prato è al centro di un'opera di sessanta metri a firma dello street artist brasiliano Eduardo Kobra. Si trova sulla parete sud della Torre Everest di viale Torino, il grattacielo più alto della città veneta. Sono stati ultimati i lavori da poco.

“Paolo Rossi non è stato solo un grande calciatore, ma anche un simbolo di passione, impegno e umiltà. - sono le parole con cui Eduardo Kobra ha annunciato la fine dei lavori - La sua storia di riscatto e successo ispira ancora oggi molte persone in tutto il mondo. Per me, rappresentare la sua figura in un murale è un modo per celebrare non solo il suo talento sportivo, ma anche i valori umani che ha incarnato”.

'Pablito' Rossi, originario della Toscana, a Vicenza è un idolo avendo segnato caterve di gol con la maglia del Lanerossi Vicenza. L'opera è stata promossa dall'associazione culturale Wallabe in partnership con l'azienda Imprendo Srl.

“Il progetto racconta lo straordinario legame tra il campione Paolo Rossi e la città di Vicenza, che nel 2020 gli ha conferito la cittadinanza onoraria. - afferma Federica Sansoni, direttore artistico di Wallabe - Come ideatori e promotori dell'opera, abbiamo lavorato a lungo per superare le sfide tecniche e finanziarie e siamo entusiasti di vedere oggi il lavoro ultimato, primo ma significativo passo verso la rinascita di tutto il rione di Viale Milano.”