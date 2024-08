Pacchetto Scuola 2024/2025: un sostegno concreto per gli studenti anche a Montespertoli

È aperto il bando per il "Pacchetto Scuola" 2024/2025, un'importante iniziativa della Regione Toscana volta a sostenere le famiglie con difficoltà economiche nel far fronte alle spese scolastiche dei propri figli. L'incentivo economico "Pacchetto Scuola" è finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici) di studentesse e studenti appartenenti a nuclei familiari in condizioni socio economiche più difficili al fine di promuoverne l’accesso ed il completamento degli studi sino al termine delle scuole secondarie di secondo grado, e dei percorsi IeFP, garantendo, nel contempo, quanto più possibile la massima omogeneità ed equità sul territorio regionale.

Il beneficio può essere utilizzato per:

• acquisto libri di testo;

• acquisto altro materiale didattico;

• servizi scolastici

Per l'anno scolastico in corso è destinato a studentesse e studenti residenti in Toscana iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado (statale, paritaria privata o paritaria degli Enti locali) inclusi gli iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale IeFP – presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata, appartenenti a nuclei familiari con l'indicatore economico equivalente ISEE non superiore all’importo di euro 15.748,78

Il beneficiario non è tenuto a produrre documentazione di spesa ma a conservarla per successivi controlli ex-post da effettuarsi a carico del Comune di Montespertoli. Se il beneficiario non potrà dimostrare la spesa sostenuta sarà soggetto a revoca. Se la documentazione di spesa prodotta ricopre parzialmente la spesa effettuata, la revoca sarà parziale.

Come fare domanda

Per presentare domanda, è necessario accedere alla piattaforma SiMeal entro il 20 settembre 2024. La domanda va compilata esclusivamente online, utilizzando SPID, CNS/TS-CNS/CIE.

Presso l'Ufficio URP e Servizi Demografici sarà possibile ottenere le credenziali SPID ad uso personale fornite dal servizio basato sull'iniziativa LepidaID. Qui informazioni complete: https://www.comune.montespertoli.fi.it/Servizi/SPID-in-Comune

Qui tutte le informazioni sul Pacchetto scuola 2024-2025: https://www.comune.montespertoli.fi.it/Servizi/Incentivi-Pacchetto-Scuola

Per maggiori informazioni: ufficio scuola al numero 0571/600267-246-244 dalle ore 9,00 alle ore 13,30 (tutti i giorni) ed anche dalle ore 15,00 alle 17,30 (il martedì ed il giovedì);

email: scuola@comune.montespertoli.fi.it

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa