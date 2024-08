Riqualificazione di Fiano, Più Certaldo: "Presentazione del progetto solo dopo le pressioni della minoranza"

Apprendiamo dalla stampa che finalmente, dopo le pressioni di Manetti nel Consiglio Comunale del 31 Luglioscorso, la Giunta si è organizzata per incontrare la popolazione e parlare del progetto di riqualificazione dellaFrazione Fiano. Un progetto quello di riqualificazione, atteso già dal 2021.L’incontro organizzato per Lunedì 2 Settembre 2024 a partire dalle ore 21.30 nei locali del circolo Ricreativo ecinematografico di Fiano e Lucardo, in piazza Gasparri non sarà la panacea a tutti i mali. Dai paladini della“politica perbene” ci aspettavamo che la condivisione del progetto e quindi l’individuazione delle prioritàavvenisse di concerto con gli abitatati della frazione così come prevede la normativa (ed il buon senso).Illustrare un progetto già fatto e deciso pare più l’imposizione di una scelta e viste le vicende che hannointeressato la frazione negli ultimi mesi, potrebbe essere letto come un contentino per tacitare gli animi piùinfuocati dell’abitato. A nostro modesto parere è lecito immaginare, inoltre, che dal 2021 al 2025 le necessitàe le priorità possano essere cambiate e che quindi, prima dell’avvio dei lavori, prima dell’individuazione dellerisorse fosse opportuno rivalutare il progetto assieme alla cittadinanza. Non ci stupisce questo atteggiamento:negligenza e mancanza di visione a lungo termine, indifferenza ed incapacità politica di gestire i cantieri sonogli elementi distintivi che riscontriamo anche in altri importanti investimenti sul territorio Comunale.Certaldo necessita di una classe dirigente che tratteggi il futuro del paese, lavorando su progetti di mediolungo termine che abbiano come obiettivo il lavoro, la tutela e la valorizzazione del territorio e delle risorsenaturali, ci troviamo invece ad adottare progetti vetusti e non più adeguati, come è accaduto con il progettodella 429 bis e come oggi accade con la riqualificazione della frazione Fiano.

Fonte: Ufficio StampaLista Civica Piu Certalo