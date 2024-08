Sicurezza stradale, FdI Empoli: "Soddisfatti di aver sollevato il problema"

Il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia Empoli, rappresentato dal Capogruppo e Presidente di Gioventù Nazionale Cosimo Carriero, e dai Consiglieri Francesca Peccianti e Danilo Di Stefano, esprime soddisfazione per una parte dei risultati ottenuti a seguito dell’interrogazione presentata nel mese di luglio, riguardante delle problematiche di sicurezza stradale in alcune intersezioni del comune di Empoli.



In particolare, l'interrogazione in questione chiedeva chiarimenti ed interventi su tre punti critici segnalati dai cittadini: l’intersezione stradale Duprè/Cellini, dove svoltando a sinistra da via Duprè per immettersi in via Cellini, la visuale è spesso impedita da veicoli posteggiati sul margine sinistro della carreggiata in direzione del centro cittadino (la pericolosità era già stata segnalata anche dalla polizia municipale); l’intersezione Dainelli/Giotto, dove nonostante la presenza di segnaletica orizzontale davanti al “bar del Pino” i veicoli vengono lasciati in sosta impedendo la visuale a chi deve svoltare a sinistra in viale Giotto; gli attraversamenti carrai in viale delle Olimpiadi, dallo stabile contraddistinto dai civici 25/29, dove nell'attraversare la pista ciclabile uscendo dal passaggio carrabile, la visuale è impedita dai veicoli posteggiati sulla segnaletica orizzontale posta sulla sinistra.

I cittadini avevano richiesto consiglieri di Fratelli d'Italia l'installazione di paletti stradali o di qualsiasi altra tipologia di dissuasori di parcheggio, per impedire la sosta in prossimità dei luoghi indicati, vista la pericolosità che derivava da questi punti.



L’ufficio competente ha risposto così:



1. Intersezione Duprè/Cellini: L'ufficio ha risposto che la manovra di svolta a sinistra da via Duprè in via Cellini verso il centro città è stata ritenuta pericolosa. Per mitigare il rischio, è stata proposta l'istituzione dell’obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da via Duprè. Chi desidera dirigersi verso il centro potrà farlo tramite via Correggio, dove l’intersezione con via Cellini è regolata da un semaforo che garantisce maggiore sicurezza.



2. Intersezione Dainelli/Giotto: In seguito a un sopralluogo, non sono state rilevate problematiche di visibilità, garantita anche dall’attraversamento pedonale e dalle segnalazioni a terra. L’ufficio non ritiene necessaria l'installazione di dissuasori di sosta, ma suggerisce un maggiore controllo per il rispetto della segnaletica esistente. Nonostante non siano stati segnalati incidenti significativi, l’analisi sull’incidentalità è stata rimessa alla polizia municipale.



3. Viale delle Olimpiadi (uscita privata civico 25/29): L'ufficio ha deciso di monitorare ulteriormente la situazione prima di completare la segnaletica, riservandosi la possibilità di installare elementi dissuasori per garantire la sicurezza.



Il gruppo consiliare Fratelli d'Italia Empoli si dichiara estremamente soddisfatto di aver sollevato un problema che spera verrà risolto per migliorare la sicurezza stradale. "È un passo importante per garantire una maggiore sicurezza alla circolazione stradale, e siamo orgogliosi di aver contribuito a sensibilizzare l'amministrazione su queste problematiche," - ha dichiarato Cosimo Carriero – “Ad oggi un'azione concreta sarà fatta solo sull’intersezione Duprè/Cellini, ma comunque siamo fiduciosi che mantengano anche le promesse di monitoraggio sugli altri due punti della città ritenuti pericolosi da diversi cittadini che si sono rivolti a noi”



FdI Empoli