Aggredito a bastonate da un 19enne durante lite, grave un 34enne a Volterra

Un 34enne è in gravi condizioni dopo essere stato aggredito a bastonate da un 19enne durante una lite a Volterra. Il giovane, denunciato per lesioni gravi e violazione del Daspo urbano "Willy", ha dichiarato di aver agito per difesa dopo essere stato minacciato con un coltello dal 34enne. L'aggressione è avvenuta con una trave di legno trovata sul posto. Il ferito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Pisa, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico e rimane in prognosi riservata. I carabinieri stanno indagando sulla dinamica dei fatti.