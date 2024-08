Prima la rapina, poi il divieto e un nuovo furto: arrestato 37enne a Empoli

Ha violato il divieto di dimora in provincia di Firenze dopo un furto a Empoli ed è stato arrestato. Un 37enne originario delle Mauritius è finito in manette dopo un'operazione della polizia. A giugno aveva rubato da un supermercato a Empoli in via Tinto da Battifolle e aveva aggredito un addetto alla sicurezza. Per lui venne disposta la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Firenze. Ma a fine luglio, secondo quanto ricostruito, il 37enne, avrebbe messo a segno in furto in un centro commerciale dell'Empolese e, due settimane più tardi, una volante lo ha rintracciato per strada a Empoli. Il gip ha disposto la custodia in carcere.