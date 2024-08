Capanne a tavola con la storia: ecco la 'Cena del Mattonaio'

Capanne, frazione di Montopoli in Val d'Arno, è la città dei mattonai. Proprio per celebrare le sue radici e i molti mattonai che l'hanno resa grande, domenica 1 settembre dalle 20 in piazza Guido Rossa Capanne ospiterà la prima 'Cena del Mattonaio'. Cibo ma anche musica e ricordi, con riconoscimenti alle famiglie di mattonai che hanno contribuito a rendere la frazione come è attualmente.

Il tutto sarà all'ombra del monumento al mattonaio, che nel 2024 celebra i venti anni. Però bisogna capire chi sono i mattonai: anni e anni e anni addietro i montopolesi emigravano al Nord, specie in Piemonte, per lavorare i mattoni e l'argilla. Poi tornavano a Capanne o Montopoli e lì ritrovavano amicizie e affetti. E soprattutto con parte del gruzzolo guadagnato al Nord potevano contribuire alla crescita della frazione. Ai mattonai si devono la chiesa, molte case e altro ancora.

Sarà la prima edizione ma, informano dal Centro Commerciale Naturale Capanne, "l'intento è di andare avanti". Maurizio Di Gioia, Marilena Gambale e Lorenzo Baglini del CCN hanno presentato la cena-ricordo. Nei giorni scorsi sono state contattate le famiglie di mattonai che verranno premiate dopo la cena: "Forse non eravamo preparati ad averne così tanti, ma tranquilli che è solo la prima edizione. Ci ha colpito il racconto di tanti, è una storia sentita. Una donna ci ha detto di esser nata in Piemonte e aver lavorato lì per anni. Ricordava quando mancavano pochi giorni al ritorno a Capanne, metteva dei sassi in una scatola e li levava uno dopo l'altro a seconda di quanti giorni mancavano prima di tornare in Toscana".

Linda Vanni, sindaca montopolese, ha affermato: "Non è solo una cena, ma un modo per ricordare le nostre radici, cosa è stata Capanne e che percorso ha fatto. Capanne è stata laboriosa, ha saputo evolversi. Così si riporta alla luce la storia di quel che siamo e quel che siamo stati". Sulla stessa linea l'assessore Marzio Gabbanini: "Per l'amministrazione comunale è importante, mette assieme la storia con il nostro commercio e il turismo. Siamo vicini a iniziative che mettono in evidenza le ricchezze del comune e delle sue frazioni".

"Confcommercio punta su eventi di qualità per far conoscere i nostri bei borghi che permettano una ricaduta anche nei giorni a venire. C'è grande vivacità nel tessuto commerciale di Capanne, una frazione che si è messa in gioco puntando anche sull'identità. Organizzare l'iniziativa in estate con tanti eventi è stato una bella sfida, ma c'è la stessa voglia di fare festa come i mattonai al ritorno a Capanne" hanno concluso Alessandro Simonelli e Luca Favilli, rispettivamente presidente Area Vasta Confcommercio Pisa e responsabile territoriale Confcommercio Pisa.