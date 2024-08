I Comuni del Chianti aprono i bandi per accedere al "Pacchetto scuola" 2024/25

Nei Comuni di San Casciano in Val di Pesa, Greve in Chianti e Barberino Tavarnelle è possibile fino al 20 settembre presentare la domanda per accedere al contributo denominato "pacchetto scuola" per l’anno scolastico 2024-2025.

“È un’importante misura regionale – dichiarano i sindaci Roberto Ciappi, Paolo Sottani e David Baroncelli - che prevede incentivi economici per sostenere le spese educative delle famiglie e garantire il diritto allo studio, contrastando così l'abbandono scolastico”. Sulla base delle disposizioni regionali, le amministrazioni chiantigiane hanno indetto il bando per accedere al bonus economico finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica come libri scolastici e altro materiale didattico e servizi scolastici di studenti che appartengono a nuclei familiari in condizioni socio economiche difficili. L’obiettivo è quello di promuovere l’accesso ed il completamento degli studi fino al termine delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi IeFP (Istruzione e Formazione Professionale).

Le studentesse e gli studenti potranno effettuare la richiesta al proprio Comune di residenza, ai seguenti link:

Pacchetto Scuola 2024/25 - San Casciano in Val di Pesa

Pacchetto Scuola 2024/25- Greve in Chianti

Pacchetto Scuola 2024/25 - Barberino Tavarnelle

Tutte le ricevute e gli scontrini che attestano le spese sostenute devono essere conservate poiché potrebbero essere richieste per un controllo successivo a campione.

Il Pacchetto scuola è un contributo destinato a sostenere la spesa delle famiglie per la frequenza scolastica e viene erogato dal comune di residenza dell'alunna e dell’alunno, pertanto la domanda per ottenerlo viene presentata al Comune dove l'alunno risiede e non dove è situata la scuola.

Le studentesse e gli studenti devono essere iscritte e iscritti nell’anno scolastico 2024/2025, alle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie (private o degli Enti locali), e a percorsi di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP – presso una scuola secondaria di secondo grado o un'agenzia formativa accreditata, appartenenti a nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 15.748,78. Le informazioni da riportare sulla domanda di accesso al contributo sono relative alla scuola alla quale si è iscritti per l'a.s. 2024/2025. I beneficiari sono tenuti a conservare la documentazione delle spese sostenute per successivi controlli da parte del Comune. Nel modulo della domanda deve essere fornito il codice fiscale del dichiarante ISEE (da indicare nel campo note del modulo) e il numero di protocollo dell'attestazione ISEE dell'INPS. La graduatoria definitiva degli idonei sarà pubblicata entro il 25/10/2024

Per partecipare occorre essere iscritti per l’anno scolastico 2024/2025 ad una scuola secondaria di primo o secondo grado e avere l’ISEE del nucleo familiare di appartenenza dello studente, o ISEE Minorenni nei casi previsti, calcolato secondo le modalità di cui alla normativa vigente, che non superi il valore di 15.748,78 euro, essere residenti in Toscana e avere un’età non superiore a 20 anni (da intendersi sino al compimento del 21esimo anno di età, ovvero 20 anni e 364 giorni).

Fonte: Ufficio Stampa