Fermato dai carabinieri due volte nel giro di poche ore, altrettante le denunce

Un 39enne residente nel Valdarno ha collezionato due denunce nel giro di poche ore, in entrambi i casi a seguito di un controllo da parte dei carabinieri della Compagnia di Pontedera.

La prima volta è stato fermato e denunciato nella notte fra il 24 ed il 25 agosto. Segnalato come soggetto sospetto, è stato intercettato dai militari della Stazione Carabinieri di Pontedera mentre vagava a piedi con un grosso zaino. Fatti i dovuti accertamenti il 39enne, risultato gravato da precedenti di polizia, è stato denunciato per detenzione di armi o oggetti atti ad offendere, perché aveva con sé un grosso cacciavite, lungo circa 30 cm.

Poche ore dopo, attorno alle 15 del 25 agosto, sono sati i militari dell’Aliquota Radiomobile di Pontedera a fermarlo di nuovo e a denunciarlo, qusta volta per ricettazione, perché trovato con delle carte bancomat risultate rubate.

Come se non bastasse, il 39enne è stato anche segnalato al Tribunale competente per aver violato l'obbligo di dimora, cui è risultato sottoposto.