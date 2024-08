Incendio di un capannone nel polo impiantistico di rifiuti Hera a Castelfranco di Sotto

Tre squadre dei vigili del fuoco di Pisa sono intervenute alle ore 17,30 in Via Nuova Francesca nel Comune di Castelfranco di Sotto per un incendio scaturito all'interno di un polo impiantistico di rifiuti industriali. Presso HERAmbiente SpA, all'interno di un capannone, le fiamme hanno interessato materiali per cui si è reso necessario l'intervento di personale dei vigili del fuoco che ha domato tempestivamente l'incendio. L'area interessata dall'incendio è stata messa in sicurezza. Intervento concluso alle 19,45. Non si segnala alcun ferito. Sul posto il Sindaco, i Carabinieri e il 118. Allertata anche ARPAT per i rilievi di loro competenza.