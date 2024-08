Info Taric, apre lo sportello informativo per la cittadinanza

Il Comune di Certaldo comunica che, in vista della scadenza Taric del secondo trimestre 2024, in Borgo Garibaldi 37 nella stanza del Messo comunale (Plesso ufficio Scuola) sarà attivato uno sportello informativo a cura di Alia Spa.

Il punto informazioni sarà aperto per rispondere alle domande dei cittadini e fornire eventuali indicazioni relative alla bollettazione, giovedì 19 e lunedì 23 settembre 2024 nelle fasce orarie 9-13 e 14-17.

Durante l'orario di apertura dello sportello, oltre alle pratiche Taric, i cittadini che ne abbiano necessità potranno anche ritirare i sacchi azzurri per il multimateriale e i sacchi grigi per i supporti igienici e i pannolini per i bambini.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa