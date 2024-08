Miss Italia in piazza Kennedy, Giglioli (Lega): "Era occasione per 'valorizzare' Piazza Gramsci. Problemi del centro restano"

Volevo rimanere fuori dalla polemica di Miss Italia alla quale parteciperò personalmente domenica sera, ma mi preme fare qualche precisazione su quelle che ritengo siano le priorità per il centro storico, per il commercio e per l’aggregazione sociale che pare il Partito Democratico fino ad ora non abbia compreso.

Se fosse sfuggito ogni giorno ci sono atti delittuosi, con situazioni ingestibili che hanno desertificate il paese e costretto i bar a chiudere appena fa buio. Faccio presente che a seguito di una di queste scene quotidiane di perfetta integrazione, le luci led delle aiuole della piazza principale sono state divelte e una parte del piazzale è completante buio aggravando la questione della sicurezza

Ricordo inoltre che da anni, e sottolineo anni, abbiamo gravi problemi igienici con il guano che inonda le panchine e i vialetti del piazzale con un puzzo nauseabondo che nessuna amministrazione di centro sinistra ha saputo risolvere.

Venendo ora alla questione di Miss Italia che rappresenta sicuramente l’iniziativa più importante per Castelfiorentino, l’osservazione per quanto politicamente rappresento, riguarda esclusivamente la location che viene spostata in altro luogo, forse più ampio ma sicuramente meno rappresentativo della piazza principale. E allora se si dice di lottare tutti insieme per il paese non ci nascondiamo dietro un dito perché questa poteva essere l’occasione per poter spingere l’amministrazione a ripulire la piazza a ripristinare l’illuminazione e a testimoniare con fermezza che la nostra piazza principale ferita da tanti episodi di violenza e di degrado è ancora viva.

Con questo ringrazio gli organizzatori e chi si impegna per la realizzazione di questi eventi ma davvero non ne farei una questione politica perchè le criticità del centro storico non si estinguono con nessun evento perché spenti i riflettori i problemi rimangono.

Susi Giglioli

Lega Castelfiorentino

Capogruppo