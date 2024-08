A Montaione ultima mostra d'arte: arriva “Trasposizioni”

A Montaione, uno dei Borghi più belli d’Italia, ultima mostra d'Arte del Calendario estivo Montaionese in Via Roma, 7 a cura del CCN Borgoalto in collaborazione con Cora Breckenridge (Art Gallery by Cora), Comune di Montaione e Vivere Montaione (Ufficio turismo)

Dal 2 Settembre al 4 Ottobre lo spazio ospiterà la Mostra “Trasposizioni” con le opere di un'artista d'eccezione, Michele Simonetti. L'artista sarà presente in Galleria il 13 Settembre dalle ore 17:30 per presentare personalmente i propri dipinti.

Michele Simonetti è un artista e architetto italiano nato e cresciuto a Castelfiorentino che dal 2014 vive stabilmente a Brooklyn, New York. L'ispirazione per il suo lavoro deriva dall'osservazione diretta di ciò che lo circonda. Usando linee nette e campi di colore Simonetti sintetizza il paesaggio in composizioni di purezza minimale e tensione spaziale. Dopo tanti anni di ricerca e lavoro Michele torna a casa portando con sé la sua serie astratta 'Pastorale', in cui ritrova i paesaggi della sua infanzia e li rivive nelle linee geometriche di quelli americani, divenuti per lui ormai familiari . Accompagna così lo spettatore in un viaggio intimo e personale, dove possa perdersi tra le prospettive e i colori di mondi reali o immaginari.

Fonte: Ufficio Stampa