Aree gioco rinnovate a Montelupo, lavori di ristrutturazione al via

L’amministrazione comunale ha in programma interventi di rinnovo su sei aree gioco di sua proprietà e competenza. A seguito delle verifiche e dei controlli periodici, operati dai tecnici comunali, è infatti emersa la necessità di provvedere alla rimozione e sostituzione di alcune attrezzature che presentano uno stato di usura dovuto all’utilizzo e all’azione degli agenti atmosferici e che non sono riparabili.

Gli interventi riguarderanno le aree giochi di via di San Vito nella frazione di Camaioni, via della Pesa nella frazione di Turbone, piazza Dino Lotti nella frazione di Ambrogiana, piazza Serafini nella frazione di Torre, via del Bosco nella frazione di Turbone, via della Robbia nella frazione di Erta.

Verranno sostituite altalene, scivoli con torre, arrampicate su fune, giochi a molla e pavimentazione antitrauma. La durata prevista dei lavori è di 60 giorni, 10 giorni per ogni area gioco. Il costo complessivo dell’intervento è di 125.000 euro.

"Questo intervento è un esempio della continua attenzione che l'amministrazione ha per il proprio territorio" commenta l’assessore al patrimonio e alle manutenzioni Simone Peruzzi. "L'ufficio lavori pubblici monitora e cerca di manutenere tutte le aree gioco del comune. Questo intervento si concentra sulle aree che necessitavano di sostituzioni e miglioramenti, ma sono seguite anche le altre aree gioco, che provvederemo nel prossimo futuro a migliorare e manutenere".

