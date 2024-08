Basket Castelfiorentino verso il nuovo campionato: primo impegno in Coppa Toscana

Al via l’avventura delle ragazze del Basket Castelfiorentino in vista del prossimo campionato di serie C femminile. In attesa degli ultimi arrivi, la rosa si è radunata ieri, mercoledì 28 agosto, agli ordini di coach Gianni Lazzeretti. Un roster che riparte dalle solide basi dello scorso anno con l’obiettivo di alzare l’asticella, crescere e migliorarsi.

La preparazione gialloblu, guidata dal preparatore fisico Giulio Buti, proseguirà fino al primo impegno ufficiale, quello con la Coppa Toscana – Trofeo Lorenzo Lunghi, riservato alle squadre di serie B e serie C. La prima gara delle gialloblu, ad eliminazione diretta, è in programma domenica 15 settembre sul parquet della Number 8 San Giovanni Valdarno, società del piano di sopra che lo scorso anno ha raggiunto la semifinale playoff di serie B, poi persa contro Perugia. Impegno subito di cartello, dunque, per le ragazze di coach Lazzeretti, chiamate a confrontarsi con una squadra di indubbio valore fisico e tecnico.

LA FORMULA

Il Trofeo Lorenzo Lunghi prevede una prima fase di eliminatorie, in programma nel weekend 14/15 settembre, con una gara secca in casa della squadra meglio classificata nel tabellone iniziale, stilato sulla base dei risultati sportivi dello scorso anno. Le squadre vincenti i singoli accoppiamenti approderanno ai quarti di finale, che si disputeranno nel weekend successivo, 21/22 settembre, con le stesse modalità. Le squadre vincenti i quarti di finale saranno ammesse alla final four per l’assegnazione del trofeo, in programma indicativamente nei giorni 4/5 gennaio.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa