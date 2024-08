La generosità dei fiorentini fa andare in vacanza 181 bambini e ragazzi

Per 181 bambini e ragazzi è stata “L'estate dei sogni”. Sono tanti i giovani che sono andati al mare, in piscina, al cinema, hanno fatto escursioni nella natura e hanno seguito laboratori di musica, grazie al progetto promosso da Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze, che ha permesso a giovanissimi, che fin qui non avevano potuto farlo, di partecipare ad attività ludiche e ricreative durante i mesi estivi.

“Grazie alla generosità dei tanti fiorentini che hanno sostenuto il progetto L'estate dei sogni e all'impegno di 62 tra educatori, operatori, volontari, questi ragazzi hanno potuto divertirsi e imparare cose nuove, trascorre del tempo in compagnia con coetanei, in serenità e spensieratezza. Per molti queste cose possono essere scontate, ma per tanti purtroppo no: abbiamo regalato loro dei momenti di felicità da portarsi nel cuore” commenta Vincenzo Lucchetti, presidente della Fondazione.

Quarantadue persone (di cui 12 giovani di età compresa tra i 16 ed i 21 anni accolti nei servizi residenziali e 30 minori di età compresa tra gli 8 ed i 16 anni provenienti dai Centri Diurni) hanno fatto dei soggiorni al Campeggio San Frediano a Vada.

“Per alcuni questa è stata l’unica opportunità di una vacanza estiva in un contesto di familiarità ma senza i propri genitori” spiega Lucchetti. “Il soggiorno al mare è stato accompagnato da varie attività pensate per favorire la socializzazione e la convivenza tra pari, il tutto mediato da un supporto educativo costante”.

Al Centro Le Torri di Firenze, si sono svolti due laboratori musicali.

In quello di percussioni 21 bambini , che frequentano i Centri Diurni di Casellina e Corelli, tra i 7 ed i 12 anni, hanno potuto sperimentare per due mesi ritmi e coordinamento musicale guidati da un maestro, usando come strumenti oggetti riciclati.

Il laboratorio di musicoterapia ha coinvolto 6 bambini tra gli 8 e i 10 anni, del Centro Diurno di Casellina: ognuno, in un percorso individuale, ha migliorato la propria dimestichezza con la musica e con gli strumenti musicali, portando dentro la stanza il proprio vissuto e la propria spontaneità.

Per tutto il periodo estivo, 11 giovani e 46 ragazzi sono andati due volte alla settimana a nuotare alla Piscina Costoli e 9 giovani dei servizi residenziali hanno usufruito di una serata cinema.

I Centri Diurni di Casellina e Corelli in estate hanno esteso il proprio orario di apertura (dalle 10 alle 18) per offrire ai ragazzi seguiti uno spazio ricreativo ed educativo alternativo a quello della scuola. Durante questo periodo i 46 bambini e ragazzi tra i 5 ed i 17 anni hanno partecipato almeno una volta a settimana un'esperienza immersiva in spazi pubblici naturali, come il parco di Pratolino, la piscina naturale al parco “La Botte” a San Casciano, il parco dei Renai a Signa, il parco del Neto a Sesto Fiorentino, il Parco Fluviale a Lastra a Signa.