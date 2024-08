Hashish, contanti e strumenti per la droga: arrestato 47enne

Lo hanno trovato con 90 grammi di hashish, duemila euro in contanti, strumenti utili per il confezionamento e il taglio di droga. Un 47enne di origini senegalesi è stato arrestato dalla polizia a Pisa in zona stazione. L'uomo è risultato irregolare sul territorio italiano.

La polizia lo ha notato mentre scambiava due sacchetti con un altro uomo, rimasto ignoto perché fuggito. Il 47enne aveva con sé mille euro di cui non sapeva giustificare la provenienza, mentre stava parlando con gli agenti ha provato a buttar via una piccola dose di hashish

Gli agenti hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare dove sono stati trovati altro hashish e altri soldi. Il 47enne è finito in manette ed è in carcere a Pisa.