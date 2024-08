In 150 per la cena sotto le stelle a La Rotta

A cena all'aperto, in piazza Don Angelo Mugnai, a La Rotta, L'iniziativa che si è svolta ieri sera, organizzata da Uisp Valdera e patrocinata dal Comune di Pontedera, ha radunato 150 presenze, con un bel coinvolgimento della comunità.

"Vestiti in rosso...e cena con noi sotto le stelle" ha previsto di indossare qualcosa di rosso per richiamare il tema della serata. Cibo, bevande e apparecchiatura per i tavoli sono stati portati da casa, con partecipazione a offerta libera.

Il ricavato dell'iniziativa, alla quale ha preso parte anche il Comune di Pontedera, ( era presente l'assessora Sonia Luca, con l'assessore Mattia Belli e il presidente del Consiglio Comunale Marco Salvadori ) sarà destinato all'acquisto di elastici fitness per lo svolgimento dell'attività fisica adattata che si svolge presso la sala parrocchiale e di materiale scolastico per l'attività motoria, destinato alle scuole della zona.

Proprio nel corso della serata è stato presentato il corso di attività fisica e ginnastica dolce che riprenderà a settembre, rivolto soprattutto alla popolazione anziana e che mira a contrastare, con stili di vita sani e movimento, le patologie croniche dovute all'avanzare dell'età.

Fonte: Ufficio Stampa