Incidente lavoro in cartiera, grave 48enne fucecchiese. Da ricostruire la dinamica

È un operaio originario dell’Albania e residente a Fucecchio l'uomo, 48 anni, che ieri è caduto dal tetto di una cartiera a Villa Basilica battendo violentemente la testa. La dinamica dell'incidente è tuttora da definire. L'uomo ha riportato un trauma cranico, ma è rimasto sempre cosciente.

Quando è avvenuto l'incidente stava lavorando alla sostituzione di un carroponte utilizzato per movimentare le bobine di carta. Si tratta di un tipo di operazione molto tecnica, che richiede di scoperchiare il tetto e sostituire successivamente il macchinario. L'operazione era stata affidata ad una squadra di una ditta specializzata di San Miniato. Da quanto ricostruito pare che l'uomo indossasse l'imbracatura di sicurezza.

L'uomo, trasportato in codice rosso a Cisanello, è ricoverato in area critica e non è stata sciolta la prognosi riservata. Avrebbe riportato una frattura al cranio e ad una vertebra. Questo quanto riporta il quotidiano Il Tirreno.

La Procura indaga sull'episodio per chiarire come, nonostante l'imbracatura, l'uomo sia precipitato.