Edificio di Publicasa in fiamme a Montaione, 6 famiglie fuori casa

Incendio nel pomeriggio a Montaione. I vigili del fuoco di Castelfiorentino sono intervenuti dalle 14 a Montaione in via Enrico Berlinguer: l'incendio ha interessato una porzione di tetto ventilato sul quale sono installati alcuni pannelli fotovoltaici che non sono stati interessati dall’incendio.

L'edificio è di Publicasa; è composto da piano terra e primo piano e secondo piano è stato evacuato a scopo precauzionale. Non ci sono persone coinvolte.

I vigili del fuoco hanno utilizzato la schiuma con il sistema fiestop, che interessa lo strato isolante della copertura e di un’intercapedine che risale il fabbricato per il passaggio di canale di servizi vari degli appartamenti. Coinvolto parte dell'appartamento sottostante alla copertura.

Al termine dell'intervento l’edificio è stato reso non fruibile. Sono 6 famiglie che il personale della protezione civile ha individuato gli alloggi alternativi per le famiglie.