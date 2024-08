Montespertoli, una giornata di sport al parco per tutta la famiglia

Anche per quest’anno l’Amministrazione Comunale ha organizzato il consueto appuntamento con lo sport con l’iniziativa "Sport al Parco": una giornata dedicata allo sport all'aria aperta pensata sia per gli adulti che per i bambini, che si terrà domenica 8 settembre presso il Parco urbano. L'iniziativa, volta a promuovere uno stile di vita sano e attivo, prevede attività sportive per tutte le età, in un contesto di divertimento e socialità.

Novità di quest’anno: le mini olimpiadi per bambini che si terranno nel pomeriggio dalle ore 17:00. Attraverso una serie di giochi e competizioni su misura, i partecipanti potranno mettere alla prova le loro abilità motorie e divertirsi in pieno spirito sportivo sano e positivo.

“Siamo pronti ad accogliere, nella cornice del Parco Urbano, chi vorrà scoprire l’offerta sportiva delle nostre società, arricchita con delle novità rispetto agli anni passati. Un ringraziamento anche alla Pro Loco e ai ragazzi del Comitato delle Contrade che daranno una mano nell’organizzare una serie di giochi nei quali l’importante sarà mettersi alla prova divertendosi.” Dichiara l’Assessore allo Sport, Paolo Vignozzi.

Programma della giornata:

mattina dedicata agli adulti (10:00 - 11:00): gli adulti avranno l'opportunità di partecipare a sessioni di Pilates, Total Body, Zumba, Ginnastica per Adulti e il gioco delle bocce. Si raccomanda ai partecipanti di portare con sé un tappetino personale per le attività.

Pomeriggio dedicato ai bambini (15:00 - 18:00): il pomeriggio sarà interamente dedicato ai più piccoli, che potranno cimentarsi in una vasta gamma di discipline sportive tra cui Danza, Atletica, Basket, Ginnastica Artistica, Karate, Pallavolo, Tennis, Calcio, Pony Games, Fitwalking e gioco delle Bocce.

Punto informativo Acquatempra: durante il pomeriggio sarà presente un punto informativo di Acquatempra, dove sarà possibile ottenere informazioni sui corsi di nuoto organizzati in collaborazione con la Piscina di Certaldo.

L’evento è realizzato in collaborazione con: ASD Montespertoli Calcio, Montesport Montespertoli ASD, Toscana Equitazione, Valdelsa Runners, Aquatempra, ProLoco con il Comitato delle Contrade che metteranno a disposizione la loro esperienza e professionalità per garantire una giornata all'insegna dello sport e del benessere.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa