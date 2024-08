Municipale di Monte San Savino adotta gattina lasciata in A1: 'Paletta' ha una nuova casa

La Polizia Municipale di Monte San Savino ha adottato una gattina tricolore, trovata il 24 agosto presso un'area di servizio sull'A1. La gattina, chiamata 'Paletta', era stata abbandonata in un trasportino con giocattoli e foto. Dopo il ritrovamento, è stata soccorsa e curata da un'associazione e una clinica veterinaria. Non essendo riusciti a identificare chi l'ha abbandonata tramite le telecamere, gli agenti hanno deciso di adottarla come mascotte del comando, assicurandosi che non sarà mai sola grazie ai loro turni di lavoro.

L'Associazione Casa Mauu sui propri canali social aveva tentato di rintracciare 'lo smemorato' che aveva abbandonato la piccola gattina, ma invano: "Stamattina, 24/08 - si legge nel post con tanto di foto - è stata trovata questa gattina di circa 3 mesi abbandonata insieme al suo trasportino, giochini e cibo, in un'area di servizio vicino imbocco autostrada a Monte San Savino. Sembra strano che qualcuno abbia "DIMENTICATO " la gattina nel trasportino con cibo e giochini tutto compreso. Nel caso qualche "SMEMORATO "dovesse riconoscerla, ci contatti"

"Come comando abbiamo contattato associazione Casa Mau e dopo un attenta valutazione ce l' hanno affidata. Ci siamo offerti di pagare tutte le spese veterinarie ma la Clinica Santa Cristina le ha sostenute integralmente senza chiederci niente per amore dell'animale che abbiamo chiamato Paletta, per suggellare ancora di più il legame tra lei e agli agenti. Ieri l'abbiamo portata in ufficio e subito si è ambientata tra le nostre scrivanie. E tutti ci prenderemo cura di lei, il nostro lavoro è organizzato in turni anche festivi e serali e la piccola non sarà mai sola", cos' la comandante Monica Crestini.