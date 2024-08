Sorpreso a rubare da un camper, arrestato

Un arresto per tentato furto aggravato a Pisa. Nella giornata di mercoledì 28 agosto i carabinieri hanno messo in manette un uomo che stava provando a rubare da un camper parcheggiato nei pressi della Torre pendente. La segnalazione è arrivata da alcuni passanti, che lo hanno visto fuggire. I militari lo hanno individuato e arrestato. Il soggetto è stato trattenuto nella camera di sicurezza del Comando Carabinieri di Pisa, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, tenutosi oggi, durante il quale il Giudice del Tribunale di Pisa ha disposto la convalida dell’arresto con la sottoposizione del divieto di dimora nella provincia di Pisa.